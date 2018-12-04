Бывший вице-премьер Дагестана отпущен под домашний арест

Махачкала, , 15:54 — REGNUM Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев отправлен под домашний арест. С ходатайством о смягчении меры пресечения выступило обвинение в связи с признательными показаниями экс-чиновника, пишет 4 декабря «Молодежь Дагестана».

Напомним, Рамазан Алиев был задержан 4 июля 2018 года после обысков, проведённых в его доме и рабочем кабинете. Его подозревают в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба государству на сумму от 14 млн рублей.

В день задержания указом тогда ещё врио главы Дагестана Владимира Васильева обвиняемый был освобожден от должности вице-премьера республики. Он занимал этот пост с февраля 2016 года, то есть более двух лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве за решёткой находятся бывшие врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, вице-премьер — министр экономики республики Раюдин Юсуфов, министр образования Шахабас Шахов и врио вице-премьера региона Шамиль Исаев.

Все четверо были задержаны в феврале 2018 года по подозрению в похищении из бюджета более 100 млн рублей при реализации социальных программ. В сентябре Басманный суд города Москвы своим решением оставил их под стражей до 31 декабря 2018 года. Срок следствия по уголовному делу продлен до 31 марта 2019 года.

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