ДНР: Жители Донбасса жалуются на грабёж со стороны ВСУ

Донецк, , 15:13 — REGNUM После ввода военного положения на Украине, жители временно подконтрольной Украине территории ДНР стали чаще жаловаться на грабежи и разбойные нападения со стороны боевиков ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов 4 декабря во время брифинга.

«Банды оккупантов малыми группами, пользуясь безнаказанностью, принялись за грабежи и разбои. Часть таких случаев заканчивается исчезновением людей и гибелью местных жителей», — рассказал военный.

Безсонов отметил, что с начала военного положения уровень преступности на временно подконтрольных Киеву территориях Донбасса вырос в семь-восемь раз.

Напомним, ранее стало известно о планах украинского командования провести в начале декабря 2018 года наступательную операцию в Донбассе. Ориентировочно Киев попытается атаковать с южного направления.

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