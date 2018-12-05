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Московская реновация: за свои деньги такую квартиру вряд ли кто купит

Общество

Граждане переселением недовольны, но протестовать не будут

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Московская реновация: за свои деньги такую квартиру вряд ли кто купит
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Подъезд нового дома

Москва, 5 декабря 2018, 07:16 — REGNUM  80% жителей трех пятиэтажек по улице Кедрова в Москве согласились на переезд, как сообщают столичные чиновники, однако в интернете высказываются подозрения, что как раз многие не хотят переезжать. Что думают жители на самом деле, разбирались на месте корреспонденты Игорь Свирин и Дарья Антонова.

Единства мнений не существует: одни жильцы всячески поддерживают переселение, напирая на усталость от некомфортабельного жилья. Другие переезду противятся: например, те, кто намеренно покупал жилье именно в этих домах, кто сделал у себя хороший ремонт или кто надеялся на получение отдельного жилья родственниками, живущими в одной квартире (как и в предыдущих городских программах), кто владел «однушкой», предоставляемая взамен которой квартира метражом не меньше, а вот площадью комнаты — да. Что же объединяет и первых, и вторых?

Дело в том, что минувшим летом жителям улицы Кедрова показали дома, где им предстоит жить. Тогда-то и выяснилось, что реновация в реальности выглядит вовсе не так, как в рекламе.

Смотрите фоторепортаж, читайте статью Московская реновация оказалась не такой, как о ней думали на улице Кедрова и другие материалы Игоря Свирина и Дарьи Антоновой о московской и подмосковной среде обитания.

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