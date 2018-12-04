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Франция заняла первое место по числу работающих иностранцев в Марокко

Общество

Больше 5 тыс. французов законно работают в Марокко

Рабат, 4 декабря 2018, 14:54 — REGNUM  Согласно докладу европейского социально-экономического комитета (EESC), граждане Франции занимают первое место по числу иностранцев, работающих в Марокко, сообщает Marocains du monde.

Известно, что больше 5 тыс. французов (5346) законно работают в Марокко. На втором месте — граждане Сенегала (4958), затем идут испанцы (2722), граждане Туниса (964), филиппинцы (905), алжирцы (770), американцы (667), турки (664) и, наконец, китайцы (628).

В целом официально в Марокко зарегистрировано чуть больше 26 тыс. иностранных рабочих.

Марокко также является одним из основных туристических направлений во Франции.

Напомним, с 1912 по 1956 год Марокко находилось под протекторатом Франции.

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