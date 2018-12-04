Правительству предлагают решать, где можно пройти альтернативную службу

Москва, , 14:49 — REGNUM Законопроект, предполагающий расширение возможности прохождения альтернативной службы, внес в Госдуму член Совфеда Франц Клинцевич, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Инициатива предполагает, что правительство РФ установит перечень организаций, где призывники могут проходить альтернативную гражданскую службу.

«Это могут быть организации оборонно-промышленного комплекса, образовательные учреждения, сельскохозяйственные, строительные, экологические организации и так далее», — отметил Клинцевич.

Сейчас прохождение гражданами альтернативной гражданской службы возможно в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, организациях Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов.