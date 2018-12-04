Разработчик Bloodborne опроверг слухи о создании сиквела

Токио, , 14:52 — REGNUM Разработчик игры Bloodborne Хидэтака Миядзаки в интервью для испанского издания Xataka рассказал об отсылках к Bloodborne в новой игре Deracine. Миядзаки отметил, что замеченные игроками детали не являются намёком на сиквел Bloodborne.

Миядзаки заявил, что «пасхалки» (секреты) в Deracine обсуждались ещё во время создания игры. Разработчик отметил, что многочисленные отсылки к Bloodborne вызваны большой любовью создателей к игре, а не желанием проспойлерить создание сиквела.

«Это «пасхалки» сами по себе, они не означают, что мы запускаем в разработку Bloodborne II. Я не вправе говорить о возможном релизе второй части. Как бы там ни было, мы любим Bloodborne, вот почему эти «пасхалки» вызвали столько любопытства. Но, повторюсь, они никак не намекают на сиквел. Это просто результат наших совместных исследований, потому что мы любим Bloodborne.», — сообщил Хидэтака Миядзаки.

Напомним, что в ноябре состоялся релиз Deracine — новой игры от студии FromSoftware для виртуальной реальности. Фанаты игр сразу же нашли в проекте многочисленные отсылки к другой игре студии — Bloodborne. Игровое сообщество посчитало, что таким образом компания планирует сообщить геймерам о разработке сиквела Bloodborne.

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