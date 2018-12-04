В подконтрольный Украине Мариуполь прибыли танки — разведка ДНР

Донецк, , 14:48 — REGNUM На железнодорожную станцию Мариуполя прибыл состав с семью танками, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов 4 ноября во время брифинга.

«Нашими наблюдателями в Мариуполе зафиксировано прибытие на железнодорожную станцию семи танков Т-64. В настоящее время разгрузку этой техники проводят лица в полувоенной форме одежды без знаков различия», — рассказал военный.

Безсонов отметил, что бронемашины не имеют опознавательных знаков и, вполне возможно, будут использованы для провокаций под опознавательными знаками ДНР.

Напомним, ранее разведка ДНР получила информацию о разработке нескольких вариантов наступления ВСУ, а также о приезде в Мариуполь множества представителей СМИ, что характерно для подготовки провокации.

Читайте также: В ДНР заявили о подготовке Украиной ракетного удара с воздуха