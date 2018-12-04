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В Липецкой области работу с жалобами будут контролировать ежедневно

Общество

Липчане должны почувствовать перемены к лучшему, заявил врио губернатора

Липецк, 4 декабря 2018, 14:40 — REGNUM  Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов на оперативном совещании 3 декабря поставил ряд задач перед своими заместителями, главами муниципалитетов и руководителями всех управлений, ведомственных и бюджетных учреждений. Как сообщила пресс-служба областной администрации, все задачи связаны с большим количеством жалоб, поступающих на сайт «Развиваем Липецкую область вместе».

Игорь Артамонов рассказал, что за 26 дней работы сайта поступило почти две тысячи обращений. В основном это жалобы на проблемы в сферах ЖКХ, здравоохранения, благоустройства. Жалуются также на состояние дорог и нехватку спортивных объектов. При этом в районах и городах работа с обращениями выстроена плохо — ответы чиновников формальны и не содержат конкретных сроков решения проблем.

От подчиненных Игорь Артамонов потребовал изменить эту ситуацию. Он напомнил о задачах, поставленных президентом страны в рамках 12 национальных проектов, отметив, что их выполнение должно проходить в сотрудничестве с населением. Мнение людей — каким быть городу или поселку — это ориентир в работе власти.

Игорь Артамонов поставил задачу перед своими заместителями, главами муниципальных районов и руководителями подразделений принимать непосредственное участие в решении проблем по обращениям жителей. Для этого будут выработаны типовые схемы и выделено дополнительное финансирование. Контроль за приемом, обработкой и исполнением обращений станет ежедневным. На его основе определят показатели эффективности работы власти. Введут систему наказаний и поощрений.

«Люди, живущие в Липецкой области, должны почувствовать перемены к лучшему. Они должны быть уверены, что власть слышит их, понимает их проблемы и решает их. Задача, поставленная мне президентом, — сделать Липецкую область лидером. Качественно улучшить жизнь в регионе. И эта задача будет выполнена», — сказал Игорь Артамонов.

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Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
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