В Липецкой области работу с жалобами будут контролировать ежедневно

Липецк, , 14:40 — REGNUM Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов на оперативном совещании 3 декабря поставил ряд задач перед своими заместителями, главами муниципалитетов и руководителями всех управлений, ведомственных и бюджетных учреждений. Как сообщила пресс-служба областной администрации, все задачи связаны с большим количеством жалоб, поступающих на сайт «Развиваем Липецкую область вместе».

Игорь Артамонов рассказал, что за 26 дней работы сайта поступило почти две тысячи обращений. В основном это жалобы на проблемы в сферах ЖКХ, здравоохранения, благоустройства. Жалуются также на состояние дорог и нехватку спортивных объектов. При этом в районах и городах работа с обращениями выстроена плохо — ответы чиновников формальны и не содержат конкретных сроков решения проблем.

От подчиненных Игорь Артамонов потребовал изменить эту ситуацию. Он напомнил о задачах, поставленных президентом страны в рамках 12 национальных проектов, отметив, что их выполнение должно проходить в сотрудничестве с населением. Мнение людей — каким быть городу или поселку — это ориентир в работе власти.

Игорь Артамонов поставил задачу перед своими заместителями, главами муниципальных районов и руководителями подразделений принимать непосредственное участие в решении проблем по обращениям жителей. Для этого будут выработаны типовые схемы и выделено дополнительное финансирование. Контроль за приемом, обработкой и исполнением обращений станет ежедневным. На его основе определят показатели эффективности работы власти. Введут систему наказаний и поощрений.

«Люди, живущие в Липецкой области, должны почувствовать перемены к лучшему. Они должны быть уверены, что власть слышит их, понимает их проблемы и решает их. Задача, поставленная мне президентом, — сделать Липецкую область лидером. Качественно улучшить жизнь в регионе. И эта задача будет выполнена», — сказал Игорь Артамонов.