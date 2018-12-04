Задержанный в Таиланде гражданин РФ отвергает обвинения США

Бангкок, , 14:36 — REGNUM Российский гражданин Антон Богданов, задержанный властями Таиланда по запросу США, отрицает причастность к киберпреступлениям. Об этом рассказала его мать Галина Богданова, передает 4 декабря RT.

По словам женщины, консул объяснил ей, что Богданова обвиняют в хакерстве — краже $1 млн посредством компьютера. За такое преступление мужчине грозит 20 лет тюрьмы.

«Это бред! Сам он вину не признаёт», — сказала Галина Богданова.

В Таиланд сын поехал, продав подаренную на свадьбу машину. Мужчина хотел поправить слабое здоровье, поясняет она.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября российского гражданина Антона Богданова задержали в международном аэропорту острова Пхукет в Таиланде по запросу Вашингтона на его экстрадицию. Власти королевства не имеют претензий к Богданову, сообщили дипломаты. В ситуации разбирается российский МИД.

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