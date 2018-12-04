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В ярославском депздраве пояснили, почему предложили врачу работу уборщика

Общество

Там говорят, что он был недостаточно загружен

В ярославском депздраве пояснили, почему предложили врачу работу уборщика
Департамент здравоохранения Ярославской области

Ярославль, 4 декабря 2018, 14:35 — REGNUM  Хирургу центральной городской больницы при реорганизации предложили должность уборщика и разнорабочего, так как аналогичных вакантных должностей не было. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сети появился документ, где хирургу предлагается работать подсобным рабочим или уборщиком с окладом 4300 рублей.

В соответствии с Трудовым Кодексом при реорганизации учреждения работодатель обязан информировать работника о наличии всех вакантных должностей. Зоринову А. В. эта информация была предоставлена, и он с ней ознакомился. Свободной должности хирурга на тот момент не было», — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

В департаменте говорят, что организовывали встречу сотрудников больницы № 5, в которой ранее работал хирург, с руководством других больниц с целью возможного дальнейшего трудоустройства. В этих больницах были свободные должности хирурга. Хирург Зоринов не обратился в эти больницы. Кроме того, претензии были и к работе самого врача.

За 10 месяцев 2018 года хирургом Зориновым А. В. было выполнено 33 амбулаторные операции (1 операция в 1,5 недели) по удалению ногтевой пластины, инородных тел, вскрытие абсцессов и фурункулов. В большинстве случаев хирург Зоринов А. В. производил первичный осмотр пациентов, а на лечение направлял их в стационар к другим специалистам КБ № 5. Если сравнить с той же оперативной активностью хирурга амбулаторного звена КБ № 9, то там она составляет 120 операций в год», — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Как сказали в департаменте, в настоящий момент договор с хирургом расторгнут по инициативе работника.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле хирургу предложили стать подсобным рабочим

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