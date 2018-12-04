Электробусы в Москве вышли на второй по счёту маршрут

Москва, , 14:32 — REGNUM В Москве электробусы вышли на маршрут №80, сообщили 4 декабря в пресс-службе Мосгортранса.

Маршрут проходит от 6-го микрорайона Бибирева по Алтуфьевскому шоссе, улицам Лескова и Широкой — до Осташковской улицы. На него пустили четыре электробуса. Всего в столице работает 21 единица такой техники.

«Маршрут №80 стал вторым по счёту, где начали курсировать электробусы», — заявил главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелёв.

Как сообщало ИА REGNUM, на маршруте №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева электробусы ходят с сентября 2018 года.

Транспортные средства и зарядные станции поставляют заводы ГАЗ и «КамАЗ».

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