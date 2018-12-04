Гидрометцентр РФ: минувшая осень была наиболее тёплой за 13 лет

Москва, , 14:30 — REGNUM Осенние месяцы 2018 года стали самыми теплыми в России за время наблюдений с 2005 года. Об этом сообщили 4 декабря в Гидрометцентре РФ.

По данным метеослужбы, теплее минувшей осени была лишь осень 13-летней давности.

«На всей территории страны температура воздуха превысила норму», — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что положительные температурные аномалии встречались больше в северных и северо-восточных регионах страны. Эксперты обратили внимание на тот факт, что осенью 2018 года в арктическом регионе России температура превышала норму на 4−6 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики уведомили, что на следующей неделе в Москву и центральную часть России придут морозы до минус 14 °C.

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