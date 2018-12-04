Средняя зарплата в Ленобласти превысит 43 тыс. рублей при слабой инфляции

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:27 — REGNUM Средняя зарплата жителей Ленинградской области по итогам года превысит 43 тыс. рублей. Об этом заявил журналистам 4 декабря губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это неплохой показатель. Мы ожидаем роста от 9,5% до 10% по зарплатам. Посчитали, какой рост реальной зарплаты, очищенной от инфляции. Он составит 6,5%. Это один из самых неплохих показателей по Российской Федерации», — сказал Дрозденко.

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По уровню безработицы Ленобласть также «отстаёт» от остальных регионов страны. Сейчас он составляет около 0,3% от экономически активного населения. По словам Дрозденко, в Ленобласти растет потребность в рабочей силе. В прошлом году она составила порядка 80 тыс. человек, но, как ожидает губернатор, в течение 2019−2021 годов она будет достигать 120 тыс. человек.

«По уровню безработицы мы традиционно позади России всей, в хорошем смысле этого слова», — заметил Дрозденко.

Он добавил, что правительству Ленобласти удалось сдержать индекс потребительских цен, по отношению к 2017 году он составит менее 3%.

«Был у нас индекс чуть выше, чем в Петербурге даже, но в этом году мы обратили на него внимание», — сказал Дрозденко.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Петростата, средняя начисленная зарплата (до вычета налогов) в Санкт-Петербурге в январе-октябре 2018 года составляла 58 625 руб. в месяц, в Ленобласти — 41 953 руб. в месяц.