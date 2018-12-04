Вторник, 4 Декабря 2018 года
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Резюме актрисы стало причиной утечки данных о новых играх компании Ubisoft

Общество

Пока стали известны только названия проектов

Лос-Анджелес, США, 4 декабря 2018, 14:08 — REGNUM  В сети появилась информация о том, что компания Ubisoft работает над играми с рабочими названиями Project Bowmore, Project Rocket и Project Aegyptus. Об этом 3 декабря сообщил портал TheSixthAxis.

Утечка произошла благодаря актрисе Эмбер Гольдфарб, которая разместила в интернете своё резюме. Издание отмечает, что, скорее всего, это кодовые названия игр, так что сейчас можно лишь строить догадки о том, о каких проектах в действительности идёт речь.

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Напомним, ранее стало известно, что компания Fox зарегистрировала торговую марку Avatar: Pandora Rising в сфере видеоигр. Некоторые издания высказали предположение, что речь может идти о игре, над созданием которой работает компания Massive Entertainment, являющаяся подразделением Ubisoft.

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