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Террористы убили в Ираке племенного вождя

Общество

Бандиты переоделись в форму военных

Багдад, 4 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили в иракской провинции Ниневия одного из лидеров племен, сообщает 4 декабря Anadolu.

Террористы взяли штурмом один из городов, расположенных к югу от Мосула и расстреляли одного из племенных вождей. Бандиты были одеты в форму военнослужащих.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако до окончательного разгрома террористов еще далеко.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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