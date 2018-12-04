Террористы убили в Ираке племенного вождя

Багдад, , 14:05 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили в иракской провинции Ниневия одного из лидеров племен, сообщает 4 декабря Anadolu.

Террористы взяли штурмом один из городов, расположенных к югу от Мосула и расстреляли одного из племенных вождей. Бандиты были одеты в форму военнослужащих.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако до окончательного разгрома террористов еще далеко.

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