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За год на Украине произошло 78 нападений на журналистов — Союз журналистов

Общество

Журналисты подвергаются избиениям и унижениям

За год на Украине произошло 78 нападений на журналистов — Союз журналистов
Josh Janssen
Свобода слова

Киев, 4 декабря 2018, 13:33 — REGNUM  С начала 2018 года на Украине произошло 78 нападений на журналистов, причём шесть из них — в ноябре, заявил руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 4 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Публичное унижение журналистов — это очередное подтверждение грустных украинских реалий. Системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков провоцируют новые нападения. Союз журналистов продолжает требовать публичного отчёта руководителей правоохранительных органов о результатах расследования преступлений против журналистов», — отметил Томиленко.

Он также рассказал о нескольких случаях нападений на журналистов, которые оказались безнаказанными. В частности, нападение на журналиста телеканала NewsOne с участием депутата Верховной рады Украины Оксаны Корчинской никак не расследуется, так как следователь откровенно игнорирует звонки потерпевшего.

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Напомним, 19 ноября в центре Киева был избит канадский журналист Майкл Колборн, освещавший марш в защиту трансгендеров.

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Нападения на журналистов
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