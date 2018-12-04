За год на Украине произошло 78 нападений на журналистов — Союз журналистов

Киев, , 13:33 — REGNUM С начала 2018 года на Украине произошло 78 нападений на журналистов, причём шесть из них — в ноябре, заявил руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 4 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Публичное унижение журналистов — это очередное подтверждение грустных украинских реалий. Системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков провоцируют новые нападения. Союз журналистов продолжает требовать публичного отчёта руководителей правоохранительных органов о результатах расследования преступлений против журналистов», — отметил Томиленко.

Он также рассказал о нескольких случаях нападений на журналистов, которые оказались безнаказанными. В частности, нападение на журналиста телеканала NewsOne с участием депутата Верховной рады Украины Оксаны Корчинской никак не расследуется, так как следователь откровенно игнорирует звонки потерпевшего.

Читайте также: МИД Украины осудил нападение на канадского журналиста в Киеве

Напомним, 19 ноября в центре Киева был избит канадский журналист Майкл Колборн, освещавший марш в защиту трансгендеров.

Читайте также: Канадского журналиста избили в центре Киева