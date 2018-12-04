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В Челябинске геолог похитил из музея фрагмент метеорита

Общество

И получил условный срок

В Челябинске геолог похитил из музея фрагмент метеорита
Daderot
Кусок метеорита

Челябинск, 4 декабря 2018, 13:29 — REGNUM  В Челябинске местный геолог осуждён за хищение фрагмента метеорита из местного музея. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФСБ.

Метеорит упал 15 февраля 2013 года. Ему присвоили название «Челябинск» и фрагменты поместили в государственный исторический музей Южного Урала. Но в июле 2017 года один из фрагментов пропал. Вес его был около 2,5 кг.

Пропажа была найдена у геолога, который консультировал сотрудников музея. По делу о мошенничестве Центральный районный суд Челябинска назначил ему год условно с шестимесячным испытательным сроком. А фрагмент метеорита вернут в музей после вступления приговора в силу.

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