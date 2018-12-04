Фанаты раскритиковали рэпера Басту за совместный клип с Алсу

Москва, , 13:21 — REGNUM Рэпер Баста (Василий Вакуленко) совместно с певицей Алсу выпустил видеоклип на песню «Мы с тобой», чем в очередной раз вызвал возмущение поклонников. Ролик был опубликован 3 декабря на YouTube-канале ТО «Gazgolder».

"Баста, где твой Ноггано?», — такой комментарий оставил один из пользователей YouTube под клипом. Другой фанат предположил, что следующим партнером рэпера будет Алла Пугачева.

«Просто супруг Алсу слушает Василия. Вот и захотел супругу видеть в клипе у Василия. Чисто предположение», — написал ещё один комментатор.

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Фанаты Басты обвиняют его в том, что в своем творчестве он от рэпа все больше смещается в направлении поп-музыки. Ранее Вакуленко записал совместные песни с Наргиз Закировой («Прощай, любимый город»), Полиной Гагариной («Целого мира мало»), Анной Седаковой («Холодное сердце») и группой Город 312 («Обернись»).

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