Митинг не прошёл даром: генплан города Каспийска отправлен на доработку

Каспийск, Дагестан, , 14:03 — REGNUM Проект внесения изменений в генеральный план дагестанского Каспийска отклонён и возвращён разработчику на доработку. Мэрия города заверила, что в новой редакции плана будут учтены все предложения и замечания и проведены повторные публичные слушания, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе республиканского отделения Общероссийского народного фронта.

Отмечается, что эксперты ОНФ изучили изначально предлагаемые изменения и пришли к выводу, что документ недоработан, а отдельные его части противоречат друг другу. Активисты обратились в республиканскую прокуратуру, министерство строительства и ЖКХ Дагестана, региональное управление Росимущества и мэрию города с просьбой не допустить утверждения непроработанного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 жителей города Каспийска 7 октября 2018 года организовали акцию протеста против внесения изменений в генплан города. Они выражали недовольство тем, что в поправках отдается предпочтение многоэтажной застройке, При этом сокращается площадь зелёных насаждений, скверов и парков. Кроме того, местные жители утверждают, что при строительстве домов не предусматриваются территории для детских площадок и парковок.

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