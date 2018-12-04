Артек остался без директора

Симферополь, , 13:16 — REGNUM Алексей Каспржак ушёл с поста директора международного детского центра «Артек». Об этом он сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в Симферополе.

«Примерно четыре с половиной года назад началась моя работа в Артеке, а вчера она закончилась. Сегодня я уже не являюсь директором… Это моё осознанное решение, принятое достаточно давно», — отметил Каспржак.

О дальнейших планах уже экс-директор МДЦ распространяться не стал, лишь отметив, что впереди его ждёт «достаточно большая и амбициозная задача», связанная с образованием и детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Артек побил собственный абсолютный рекорд посещаемости, приняв почти 40 тысяч детей, в том числе около двух тысяч из других стран.

Во время одного из своих визитов в Артек президент России Владимир Путин удивился тому, что для детей проводятся экскурсии на винзавод в посёлке Массандра. В разговоре с директором лагеря он подчеркнул, что спортсменам больше подходят другие напитки.

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