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Артек остался без директора

Общество

Каспржак ушёл решать новые большие и амбициозные задачи

Артек остался без директора
Боим (Бойм) Соломон Самсонович. Пионерский Артек. 1951

Симферополь, 4 декабря 2018, 13:16 — REGNUM  Алексей Каспржак ушёл с поста директора международного детского центра «Артек». Об этом он сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в Симферополе.

«Примерно четыре с половиной года назад началась моя работа в Артеке, а вчера она закончилась. Сегодня я уже не являюсь директором… Это моё осознанное решение, принятое достаточно давно», — отметил Каспржак.

О дальнейших планах уже экс-директор МДЦ распространяться не стал, лишь отметив, что впереди его ждёт «достаточно большая и амбициозная задача», связанная с образованием и детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Артек побил собственный абсолютный рекорд посещаемости, приняв почти 40 тысяч детей, в том числе около двух тысяч из других стран.

Во время одного из своих визитов в Артек президент России Владимир Путин удивился тому, что для детей проводятся экскурсии на винзавод в посёлке Массандра. В разговоре с директором лагеря он подчеркнул, что спортсменам больше подходят другие напитки.

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