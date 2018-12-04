Проект свердловской чиновницы Глацких получит из бюджета 163 млн рублей

Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM В Свердловской области центр для одарённых детей «Золотое сечение» все же получит деньги из областного бюджета. Критика ряда депутатов не помешала региональному Законодательному собранию утвердить главный финансовый документ области с этими расходами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков подтвердил корреспонденту ИА REGNUM, что в принятом в третьем чтении проекте бюджета заложены около 163 млн рублей на «Золотое сечение».

Было ожидаемо, что решение не понравится депутату ЗакСО Вячеславу Вегнеру. Парламентарий раскритиковал способ отбора в центр — по его мнению, вместо одарённых детей туда записывали «хоккеистов» и «футболистов». Впервые за все время Вегнер затронул тему качества образования: «Действительно профессионалы должны заниматься своей профессией. Доверяем детей людям, которые в этом вообще ничего не понимают».

В качестве козыря депутат вынул вопрос, адресованный прочим парламентариям: «У вас же есть дети, внуки. Вы же не отдадите их в «Золотое Сечение»!». Впрочем, ответа не последовало.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оставил отрицательный отзыв на поправки Вегнера, где предполагалось выделить деньги в свердловское министерство образования — в частности, для финансирования специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Проект бюджета был принят Заксобранием в третьем чтении.

И. о. главы департамента молодежной политики Олег Гущин удивился такой настойчивой атаке на центр, который курирует его ведомство. На вопрос корреспондента ИА REGNUM, с чем может быть связано такое внимание, руководитель ответил, что об этом могут знать только сами «атакующие». Но разговор о реальных проблемах «Золотого сечения» — это «другой вопрос», отметил Гущин.

А глава бюджетного комитета Владимир Терешков подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что нет ничего страшного в наличии нескольких центров для одаренных детей. «Почему не может быть многообразия? Где-то «Золотое Сечение», где-то УрФУ. Чем больше будет таких структур, тем больше молодежи мы можем захватить в свой рынок», — считает парламентарий.

Региональный образовательный центр для одарённых детей «Золотое сечение» был организован в сотрудничестве с федеральным центром «Сириус». Организацией занималась небезызвестная чиновница, директор департамента молодёжной политики региона Ольга Глацких.

Первая проектная смена проекта прошла в августе 2017 года. Отдельные депутаты Заксобрания не раз задавали вопрос о целевом использовании средств, выделяемых на центр. Тем не менее, проект горячо поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также, как следует из официальных данных, центр вносит свой реальный вклад в дополнительное образование детей и подростков.

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