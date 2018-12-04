Польские правоохранители закрыли дело против главы украинского общества

Замосць, Польша, , 13:10 — REGNUM Прокуратура города Замосць закрыла уголовное дело против главы Украинского общества Григория Куприяновича, сообщил 4 декабря польско-украинский ресурс Prostir. pl

Правоохранители не нашли признаков уголовного преступления в словах Куприяновича, сказанных в июле 2018 года во время памятных мероприятий в польском селе Сахрынь.

«Приписанные оратором членам польского народа обвинения в преступлении против человечества, хотя и неоправданно, касались партизан Армии Крайовой, которые были солдатами польского подпольного государства, то есть не польского народа, как целого», — рассказал глава окружной прокуратуры Рафал Кавалец.

Чиновник отметил, что слова Куприяновича были противоречивыми, субъективными и весьма сомнительными, но в них нет признаков преступления.

Напомним, в июле 2018 года глава Люблинского воеводства Пшемыслав Чарнек обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности украинского деятеля, который позволил себе оскорбительные слова в адрес польских солдат.

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