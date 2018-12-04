Вторник, 4 Декабря 2018 года
13:08:03 МСК

В Москве и области погода 5 декабря потенциально опасна

Общество

Предупреждение объявлено из-за гололёда

Москва, 4 декабря 2018, 12:40 — REGNUM  Погода в Москве и Московской области с вечера 4 декабря до вечера 5 декабря будет соответствовать «жёлтому» уровню потенциальной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение объявлено из-за гололёда. Оно будет действовать с 21:00 мск 4 декабря в течение суток.

Как сообщало ИА REGNUM, день 4 декабря в Москве и Подмосковье будет облачным с небольшим морозом до — 2 °C. Местами ожидается небольшой снег и гололедица. Днем 5 декабря ожидается — 1 °C.

Читайте также: Всю неделю в Москве ожидается переменчивая погода и снег

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 4 декабря ожидается мороз до -2

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить