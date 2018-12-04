В Москве и области погода 5 декабря потенциально опасна

Москва, , 12:40 — REGNUM Погода в Москве и Московской области с вечера 4 декабря до вечера 5 декабря будет соответствовать «жёлтому» уровню потенциальной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение объявлено из-за гололёда. Оно будет действовать с 21:00 мск 4 декабря в течение суток.

Как сообщало ИА REGNUM, день 4 декабря в Москве и Подмосковье будет облачным с небольшим морозом до — 2 °C. Местами ожидается небольшой снег и гололедица. Днем 5 декабря ожидается — 1 °C.

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