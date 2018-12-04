В Керченском проливе скопилось 170 судов — погранслужба Украины

Киев, , 12:41 — REGNUM В Керченском проливе ожидают прохода 170 кораблей, заявил глава государственной пограничной службы (ГПС) Украины Пётр Цигикал, сообщили 4 декабря Украинские новости.

Чиновник отметил, что российские пограничники в первую очередь пропускают российские и иностранные суда, идущие в российские порты, а корабли, следующие в украинские порты — в последнюю очередь.

«За минувшие сутки они пропустили только 7 судов в обоих направлениях в/из портов Украины. В то же время приоритет прохода через Керченский пролив предоставляется судам под флагом РФ и судам, следующим в/из российских портов. Таких судов проследовало более 20», — рассказали в пресс-службе.

Цигикал отметил, что сутками ранее соотношение судов, следующих в российские и украинские порты составляло четыре к одному.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян признал, что Россия не препятствует прохождению судов, идущих в украинские порты Бердянск и Мариуполь.

Напомним также, администрация бердянского порта заявила о убытках, понесённых вследствие украинской провокации, совершённой 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

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