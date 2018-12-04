Предновогодняя рабочая неделя будет шестидневной

Москва, , 12:39 — REGNUM Последняя рабочая неделя текущего месяца и 2018 года будет из шести дней — она продлится с 24 по 29 декабря. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В ведомстве отметили, что выходной субботний день, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы не прерывать длинные новогодние выходные.

Напомним, предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря по 8 января. После десяти выходных дней граждане страны выйдут на работу в среду, 9 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал гражданам России не ограничивать себя в новогоднем меню.

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