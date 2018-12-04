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УФСИН опровергло сообщение о массовом заражении ВИЧ в колонии Рыбинска

Общество

Ранее об эпидемии вируса иммунодефицита человека в пенитенциарном учреждении заявила юрист фонда «Общественный вердикт»

Ярославль, 4 декабря 2018, 12:36 — REGNUM  В колонии №2 в городе Рыбинске Ярославской области нет эпидемии ВИЧ среди заключённых. Распространённая ранее информация о якобы заражении этим вирусом порядка 150 осуждённых не соответствует действительности. Такое заявление 4 декабря сделала пресс-служба управления ФСИН по Ярославской области.

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«Осуждённые, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, в соответствии с медицинскими показаниями получают антиретровирусную терапию», — приводит РИА Новости слова текст сообщения пресс-службы ведомства.

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Также в управлении отметили, что все поступающие в колонию граждане в обязательном порядке проходят исследования на ВИЧ-инфекцию.

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Напомним, ранее в социальных сетях юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова сообщила, что за последние полтора месяца в колонии №2 в Рыбинске порядка 150 заключённых заразились ВИЧ. Причём, по её словам, такая информация поступила правозащитникам «из разных источников», в том числе от родственников и друзей осужденных. По слухам, проблема связана с большим количеством наркоманов и наркоторговцев на территории исправительной колонии.

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