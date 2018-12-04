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Задержан водитель, сбивший полицейского в Северной Осетии

Общество

Он добровольно явился в полицию, сообщил ряд СМИ

Владикавказ, 4 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  В Северной Осетии задержан водитель, допустивший наезд на сотрудника полиции. Скрывшийся с места происшествия местный житель был объявлен в розыск. Очевидцы ДТП сообщили о его обстоятельствах, цвете и марке автомобиля.

Был объявлен план «Перехват», и по горячим следам подозреваемый задержан, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе МВД по региону. Ряд СМИ со ссылкой на источники в МВД уточнил, что виновник ДТП явился сам к правоохранителям с повинной.

Напомним, инцидент с наездом на сотрудника полиции произошел 3 декабря на пешеходном переходе автодороги Владикавказ — Алагир в районе мемориала «Барбашово поле». Водитель автомашины Toyota, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия, а пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в республиканскую больницу.

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