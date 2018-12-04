В России отмечен рост числа детей с инвалидностью

Москва, , 12:34 — REGNUM В последние годы в России отмечается рост числа детей с инвалидностью, заявил 4 декабря главный педиатр РФ Александр Баранов.

По его словам, на сегодняшний день в стране почти 700 тыс. детей инвалидов с детства, ещё около 3 млн детей находятся в группе риска по инвалидности. По мнению врача, это связано со снижением младенческой смертности.

«Те дети, которые раньше умирали, сегодня им сохраняется жизнь, но иногда не сохраняется их здоровье, — цитирует «Интерфакс» Баранова. — Эти явления взаимосвязаны».

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Помочь в решении данной проблемы может программа регионального подхода в профилактике детской инвалидности, заключил педиатр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительством России был увеличен объём средств на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Причиной стал рост количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Утверждённый правительством РФ на 2017 год размер субвенций на лекарства для детей-инвалидов в размере 31,609 млрд рублей был увеличен на 1,497 млрд рублей.

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