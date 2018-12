Франшиза Carmageddon стала очередным приобретением компании THQ Nordic

Вена, , 12:28 — REGNUM Компания THQ Nordic объявила о том, что она приобрела права на известную игровую франшизу Carmageddon. Об этом 3 декабря сообщил портал IGN.

С 2011 года права принадлежали разработчику Stainless Games, который в 2013 году выпустил игры Carmageddon на платформах iOS и Android. Впоследствии вышла Carmageddon: Reincarnation для платформ PlayStation 4, Xbox One и PC.

Издание отмечает, что Carmageddon является последним значимым приобретением THQ Nordic в 2018 году, ранее компания приобрела такие известные франшизы, как Saints Row, Metro, Dead Island, Kingdoms of Amalur, Alone in the Dark и Act of War.

Напомним, первая игра серии Carmageddon была выпущена в 1997 году компаниями Interplay Productions и Sales Curve Interactive. Она представляет собой аркадную гонку на выживание.

