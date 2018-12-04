Раненная в Дагестане артистка идёт на поправку

Махачкала, , 12:37 — REGNUM Дагестанская певица и актриса Машидат Омарасхабова, получившая огнестрельное ранение, идёт на поправку. Она всё ещё находится в реанимации, но в скором времени будет переведена в больничный стационар, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Напомним, поздно вечером 24 ноября на артистку было совершено вооружённое нападение в городе Махачкале, возле её дома. Отыграв в спектакле, Омарасхабова пешком возвращалась из «Аварского музыкально-драматического театра».

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Неизвестный произвёл несколько выстрелов и скрылся с места преступления. Следствие полагает, что злоумышленник специально поджидал исполнительницу у въезда во двор её дома.

Пострадавшая получила ранение в область живота, и в первые несколько дней её состояние оценивалось как тяжелое. Минздрав республики сообщал, что врачи борются за её жизнь.

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