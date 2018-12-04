В Екатеринбурге бывший следователь полиции попался на крупной взятке

Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В Екатеринбурге окончено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего следователя полиции. Его обвиняют в получении взятки на сумму 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном управлении СКР.

По версии следствия, в январе 2018 года 37-летний сотрудник получил 1 млн рублей. замен он должен был возбудить уголовное дело о мошенничестве, с заявлением в полицию обратилась одна из коммерческих фирм. При получении взятки его задержали сотрудники ФСБ.

Экс-следователю полиции грозит до 12 лет колонии. Дело уже отправлено в суд.