Чиновники нашли свалку у аэропорта «Шереметьево» и вызвали МЧС

Химки, Московская область, , 12:08 — REGNUM Незаконную свалку возле аэропорта «Шереметьево» в Подмосковье обнаружили во время рейда сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области и полицейские, сообщили журналистам 4 декабря в пресс-службе минэкологии.

Согласно сообщению, на складированные отходы пожаловалась жительница Химок.

«Проверяющие оперативно выехали на указанное место и установили, что на земельном участке горят порубочные остатки, смешанные со строительным и коммунальным мусором», — говорится в сообщении.

На место вызвали бригаду МЧС для ликвидации возгорания. Отмечается, что открытого огня не было, шло тление под слоем замерзшей земли, что усугубляло ситуацию и приводило к повышенному дымообразованию.

В разгар операции по ликвидации возгорания к свалке подъехали два самосвала, водители которых попытались сбросить новую партию отходов.

«Автомобиль минэкологии блокировал тяжелую технику, полицейские задержали водителей, а машины отправили на штрафстоянку», — сообщают в министерстве.

Сейчас возгорание ликвидировано, подъезды перекрыты бетонными блоками. Известен и предполагаемый нарушитель — частная компания, имеющая лицензию на сбор и транспортировку отходов. Полиция начала доследственную проверку.