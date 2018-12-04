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Чиновники нашли свалку у аэропорта «Шереметьево» и вызвали МЧС

Общество

«Автомобиль минэкологии блокировал тяжелую технику, полицейские задержали водителей, а машины отправили на штрафстоянку»

Химки, Московская область, 4 декабря 2018, 12:08 — REGNUM  Незаконную свалку возле аэропорта «Шереметьево» в Подмосковье обнаружили во время рейда сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области и полицейские, сообщили журналистам 4 декабря в пресс-службе минэкологии.

Согласно сообщению, на складированные отходы пожаловалась жительница Химок.

«Проверяющие оперативно выехали на указанное место и установили, что на земельном участке горят порубочные остатки, смешанные со строительным и коммунальным мусором», — говорится в сообщении.

На место вызвали бригаду МЧС для ликвидации возгорания. Отмечается, что открытого огня не было, шло тление под слоем замерзшей земли, что усугубляло ситуацию и приводило к повышенному дымообразованию.

В разгар операции по ликвидации возгорания к свалке подъехали два самосвала, водители которых попытались сбросить новую партию отходов.

«Автомобиль минэкологии блокировал тяжелую технику, полицейские задержали водителей, а машины отправили на штрафстоянку», — сообщают в министерстве.

Сейчас возгорание ликвидировано, подъезды перекрыты бетонными блоками. Известен и предполагаемый нарушитель — частная компания, имеющая лицензию на сбор и транспортировку отходов. Полиция начала доследственную проверку.

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Экологические проблемы Подмосковья
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