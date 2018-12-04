Определены самые скачиваемые в России приложения для iPhone

Москва, , 12:05 — REGNUM Самым популярным приложением для iPhone среди российских пользователей в 2018 году остаётся мессенджер WhatsApp, наиболее востребованным платным сервисом стал редактор фотографий kirakira+. Об этом со ссылкой на данные App Store пишет портал vc.ru.

Отмечается, что из десятки наиболее скачиваемых выбыл бесплатный сервис объявлений «Юла», который в 2017 году входил в топ-5. Также перечень самых популярных приложений покинуло Avito. На их место пришли приложение «Госуслуги» и китайский сервис онлайн-покупок Pandao.

На сегодня в десятку бесплатных приложений для смартфонов Apple входят мессенджер WhatsApp, социальные сети Instagram, и «ВКонтакте», сервис «Сбербанк Онлайн», видеохостинг YouTube, мессенджер Telegram, сервис «Яндекс.Такси», онлайн-магазины Joom и Pandao, сервис «Госуслуги».

Наиболее популярными платными приложениями стали фоторедактор kirakira+, сервис Glitché, фитнес-приложение #BS365 Workouts, фоторедактор Facetune, графический редактор Dalgona, редактор Afterlight, фоторедактор TouchRetouch, сервис «Полиглот 16 — Английский язык», мессенджер Threema и «Антирадар Стрелка».

Читайте также: AppStore выбрала лучшее приложение года