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Определены самые скачиваемые в России приложения для iPhone

Общество

Из десятки наиболее популярных выбыл сервис «Юла» объявлений и приложение Avito

Москва, 4 декабря 2018, 12:05 — REGNUM  Самым популярным приложением для iPhone среди российских пользователей в 2018 году остаётся мессенджер WhatsApp, наиболее востребованным платным сервисом стал редактор фотографий kirakira+. Об этом со ссылкой на данные App Store пишет портал vc.ru.

Отмечается, что из десятки наиболее скачиваемых выбыл бесплатный сервис объявлений «Юла», который в 2017 году входил в топ-5. Также перечень самых популярных приложений покинуло Avito. На их место пришли приложение «Госуслуги» и китайский сервис онлайн-покупок Pandao.

На сегодня в десятку бесплатных приложений для смартфонов Apple входят мессенджер WhatsApp, социальные сети Instagram, и «ВКонтакте», сервис «Сбербанк Онлайн», видеохостинг YouTube, мессенджер Telegram, сервис «Яндекс.Такси», онлайн-магазины Joom и Pandao, сервис «Госуслуги».

Наиболее популярными платными приложениями стали фоторедактор kirakira+, сервис Glitché, фитнес-приложение #BS365 Workouts, фоторедактор Facetune, графический редактор Dalgona, редактор Afterlight, фоторедактор TouchRetouch, сервис «Полиглот 16 — Английский язык», мессенджер Threema и «Антирадар Стрелка».

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