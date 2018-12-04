В России заблокируют группы «колумбайн» и АУЕ сообществ в соцсетях

Москва, , 12:03 — REGNUM Правоохранительные органы получают инструменты, которые позволят проводить объективное расследование в связи с деструктивной деятельностью опасных для детей сообществ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Поправки вводят запрет на распространение информация, которая может провоцировать детей на совершение противоправных действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих. Кроме того, благодаря новым поправкам будет создан механизм, позволяющий не удалять интернет-страницы, содержащие опасный для детей контент, а прекращать к ним доступ. Это позволит правоохранительным органам собирать необходимые доказательства для объективного расследования», — указал парламентарий.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволяет оперативно блокировать контент, опасный для жизни и здоровья детей, связанный с вовлечением в такие известные преступные сообщества, как колумбайн, АУЕ и другие.

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