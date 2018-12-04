Ашраф Гани призвал расследовать сексуальные преследования в женском футболе

Кабул, , 12:02 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани призвал к расследованию случаев сексуальных злоупотреблений в национальной женской футбольной команде, сообщает 4 декабря Agence France-Presse.

«Это шокирует всех афганцев. Любое неправомерное поведение против спортсменов, будь то мужчины или женщины. Это неприемлемо», — отметил Гани.

Заявление главы государства последовала вслед за тем, как информация о сексуальных злоупотреблениях в отношении женщин со стороны чиновников футбольной команды просочилась в СМИ.

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