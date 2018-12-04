Мэр Дербента раздал нуждающимся семьям свою первую зарплату

Дербент, Дагестан, , 12:01 — REGNUM Первую зарплату нового мэра города Дербента Хизри Абакарова распределили между семью семьями. Они получили по 10 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе администрации муниципалитета.

Наиболее нуждающихся в финансовой помощи людей определило городское управление социальной защиты населения. Приоритет был отдан семьям, где есть дети-инвалиды, а также многодетным семьям, в которых родители полностью или частично нетрудоспособны.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хизри Абакаров был избран мэром Дербента 16 октября 2018 года. За него — помощника члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова — проголосовали единогласно все 35 депутатов горсобрания.

В ходе своего первого совещания в статусе градоначальника Абакаров поручил определить наиболее нуждающиеся в городе семьи, чтобы между ним распределить свою заработную плату.

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