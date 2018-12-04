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На поддержку волонтёрства в России направят 7,4 млрд рублей

Общество

К 2024 году численность волонтеров составит 8,8 млн человек

Москва, 4 декабря 2018, 11:53 — REGNUM  В России активно развивается школьное добровольчество. На мероприятия по поддержке волонтёрства с 2019 по 2024 годы направят 7,4 млрд рублей. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, сообщили в Минпросвещения РФ.

«Социальная активность — это важный элемент воспитательной работы учащихся в общеобразовательных организациях», — отметила Голикова.

По ее словам, к 2024 году численность обучающихся, вовлечённых в деятельность волонтёрских объединений, составит 8,8 млн человек. В настоящее время в движении добровольчества участвуют 169 тыс. школьников.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что у добровольческого движения в школе — очень большое будущее. «Очень многие говорят, что готовы заниматься добровольчеством, только не надо это бюрократизировать, — сказала она.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, в России за последний год численность волонтеров-медиков увеличилась в два раза. Движение объединяет свыше 20 тыс. человек в 80 субъектах РФ.

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Волонтерство и добровольчество в РФ
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