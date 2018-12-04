Длительные сроки и крупные штрафы: в Перми осудили 13 «банкиров»

Пермь, , 11:36 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении 13 граждан, которые признаны виновными в организации преступного сообщества и участия в нём. Среди организаторов три человека. Они приговорены к длительным срокам и крупным штрафам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

Один из дилеров группы осужден к девяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в 700 тыс. рублей, двое других организаторов — к десяти с половиной годам и штрафу 800 и 850 тыс. рублей каждый. Остальным участникам назначено наказание в виде лишения свободы со сроками от четырех с половиной лет до пяти с половиной лет со штрафами от 120 до 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре, группа занималась преступной деятельностью в 2014—2015 годах. На счету сообщества ряд незаконных банковских махинаций, в результате которых получен доход почти в 30 млн рублей.

Злоумышленники оказывали услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по выводу денежных средств в теневой сектор экономики с помощью фирм-однодневок. Общий оборот денежных средств за время деятельности преступной организации составил более 800 млн рублей. Свои услуги группа оценивала от 1до 4% от объёма оборотных финансов.