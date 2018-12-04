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На Чукотке предложили помощь пострадавшей от землетрясения Аляске

Общество

В конце ноября на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,1

Анадырь, 4 декабря 2018, 11:19 — REGNUM  Чукотка готова оказать помощь и поддержку Аляске, которая пострадала от землетрясений, сообщается 4 декабря на сайте администрации российского региона.

«Правительство Чукотского автономного округа подтверждает свою готовность в любое время оказать помощь и поддержку жителям штата Аляска», — говорится в письме губернатора Чукотки Романа Копина, направленном главе Аляски Биллу Уокеру, который покинул пост в начале декабря после поражения на выборах.

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Копин отметил, что между регионами существуют дружеские отношения и тесное сотрудничество в разных областях общественно-политической жизни.

Напомним, 30 ноября на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,1, после чего президент США Дональд Трамп ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. На следующий день на Аляске произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2.

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Землетрясения
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