На Чукотке предложили помощь пострадавшей от землетрясения Аляске

Анадырь, , 11:19 — REGNUM Чукотка готова оказать помощь и поддержку Аляске, которая пострадала от землетрясений, сообщается 4 декабря на сайте администрации российского региона.

«Правительство Чукотского автономного округа подтверждает свою готовность в любое время оказать помощь и поддержку жителям штата Аляска», — говорится в письме губернатора Чукотки Романа Копина, направленном главе Аляски Биллу Уокеру, который покинул пост в начале декабря после поражения на выборах.

Читайте также: После землетрясения на Аляске зафиксировали 40 афтершоков

Копин отметил, что между регионами существуют дружеские отношения и тесное сотрудничество в разных областях общественно-политической жизни.

Напомним, 30 ноября на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,1, после чего президент США Дональд Трамп ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. На следующий день на Аляске произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2.

Читайте также: На Аляске произошло ещё одно землетрясение