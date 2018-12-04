Создатель Final Fantasy XV основал собственную игровую студию

Токио, , 12:01 — REGNUM Известный японский разработчик игр Хадзиме Табата основал собственную игровую студию. Новая компания будет называться JP Games, о чём мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

Табата планирует начать активную работу студии в январе 2019 года. Однако разработчик пока умалчивает подробности будущих проектов JP Games.

Ранее Табата руководил Luminious Productions — студией в составе компании Square Enix. Геймеры считают, что новый проект Табата может иметь сходства с его предыдущими работами, в частности, Final Fantasy XV.

Напомним, что в ноябре Хадзиме Табата уволился из Square Enix, а компания, в свою очередь, отменила выпуск трёх запланированных дополнений для Final Fantasy XV. Представители Square Enix сообщили, что так студия сможет сфокусироваться на более масштабных и значимых проектах.

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