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Мэрия Новосибирска вернёт скидку на проезд, которую отменила год назад

Общество

Разморозить скидку в один рубль на поездки по «Единой транспортной карте» и «ЕТК-Онлайн» планируется с 1 января 2019 года

Мэрия Новосибирска вернёт скидку на проезд, которую отменила год назад
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Общественный транспорт переполнен

Новосибирск, 4 декабря 2018, 11:10 — REGNUM  Новосибирские городские власти решили вернуть новосибирцам скидку по Единой транспортной карте, которую они по-тихому отменили год назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Романа Дронова, разморозить скидку в один рубль на поездки по «Единой транспортной карте» и «ЕТК-Онлайн» власти планируют с 1 января 2019 года.

Тем временем тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска уже выросли — с 1 декабря 2018 года. Проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах подорожал на три рубля, в метрополитене — на два. Сейчас билет в городском электрическом транспорте обходится новосибирцам в 21 рубль, в автобусах и метрополитене — в 22 рубля.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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