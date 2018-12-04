Вторник, 4 Декабря 2018 года
11:28:13 МСК

Почему совет Минздрава не ограничивать новогоднее меню вреден

Общество

Рекомендация не ограничивать себя в еде за новогодним столом приведёт у ухудшению здоровья, полагает эксперт

Почему совет Минздрава не ограничивать новогоднее меню вреден
Новогодняя открытка. СССР

Барнаул, 4 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  Врач высшей категории, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин не согласен с мнением диетолога Минздрава, посоветовавшего гражданам России не ограничивать себя во время новогоднего застолья. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова Виктора Тутельяна о том, что новогоднее меню должно быть нарядным, праздничным, вкусным и обильным, он, в частности, отметил:

«Основной проблемой новогодних праздников как раз является неумеренное потребление пищи и алкоголя. Никак не могу согласиться с мнением главного внештатного диетолога. Подобные излишества зачастую приводят к ухудшению состояния здоровья и обострению хронических заболеваний, о чем прекрасно осведомлены дежурные врачи поликлиник и стационаров.

Сочетание избыточного количества пищи с приемом большого количества напитков (как алкогольных, так и безалкогольных) перегружает прежде всего систему органов пищеварения и сердечно-сосудистую систему. С целью избежать проблем со здоровьем я бы рекомендовал в этот период, учитывая продолжительность праздников, дробный прием небольших количеств пищи, отдавая при этом предпочтение салатам, и исключить газированные напитки и, по возможности, алкоголь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отмечал, что если у человека нет заболевания, то в новогоднюю ночь он может есть всё: «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное». Единственное, эксперт Минздрава рекомендовал гражданам ограничить употребление спиртных напитков.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждан России призвали не экономить на новогоднем застолье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить