Около 400 военных полицейских вернулись из Сирии в Чечню

Грозный, , 10:57 — REGNUM В Чечню к месту постоянной дислокации вернулся батальон военной полиции 58-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), выполнявший задачи на территории Сирии. Об этом ИА «Грозный-Информ» сообщили в пресс-службе ЮВО.

В сообщении говорится, что около 400 российских военнослужащих доставили на аэродром Моздок в Северной Осетии при помощи самолетов ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Отмечается, что полицейские с августа 2018 года выполняли на территории Сирии задачи по сопровождению гуманитарных колонн, охране важных объектов, а также обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 г. из Сирийской Арабской Республики вернулись сотрудники военной полиции Минобороны России. Военные прибыли к месту своей постоянной дислокации в Чечню.

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