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В Москве объекты транспортной инфраструктуры готовят к зиме

Общество

В связи с резким похолоданием и выпадением осадков ответственные службы переведены на усиленный режим

Москва, 4 декабря 2018, 10:55 — REGNUM  Центр организации дорожного движения (ЦОДД) готовит светофоры и дорожные знаки в Москве к зимнему периоду, сообщается 4 декабря на сайте организации.

Отмечается, что в связи с резким похолоданием и выпадением осадков ответственные службы переведены на усиленный режим, они проверяют состояние знаков и смотрят, как работают светофоры.

ЦОДД напомнило водителям, что зимой необходимо быть особенно осторожными и внимательными на дороге, соблюдать ПДД, держать дистанцию и избегать резких торможений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦОДД обратило внимание водителей о возможном образовании гололедицы в результате снегопада в Москве и напомнило, что при ухудшении погодных условий увеличивается и вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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