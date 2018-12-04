Для ликвидации второй смены Пскову нужно как минимум ещё две школы

Псков, , 10:41 — REGNUM Для ликвидации второй смены в школах Пскова в ближайшие пять лет в городе будут построены как минимум две школы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, об этом заявил глава Пскова Иван Цецерский в ходе рабочего совещания с работниками образования.

Одна из новых школ — на 800 мест — будет построена на улице Юбилейной. Получение федерального финансирования на её строительство власти города ожидают в 2019 году.

По словам Цецерского, всего на сферу образования в бюджете Пскова на 2019 год предусмотрено 2 млрд 77 млн рублей. Из этой суммы на финансирование школ, детских садов и учреждений дополнительного образования будет направлено около 1,9 млрд рублей, около 90 млн рублей — на организацию питания, 24 млн рублей — на капитальный ремонт в образовательных учреждениях, что позволит создать дополнительно более 200 мест для дошкольников.

Общий объём доходов бюджета города Пскова на 2019 год запланирован в сумме около 3,7 млрд рублей, расходы — 3,8 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом в 10% (133,4 млн рублей).

Напомним, что в 2017 году в Пскове была построена новая школа на 1350 мест — инженерно-лингвистическая гимназия.