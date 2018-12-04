Индонезия стремится развивать рыболовный туризм — СМИ

Джакарта, , 10:43 — REGNUM Индонезия как страна, которая имеет самую длинную береговую линию в мире, может стать лучшим туристическим направлением в мире, особенно в области рыболовного туризма, сообщает Antaranews.

В попытке развития рыболовного туризма министерство туризма в сотрудничестве с министерством морских дел и рыболовства Индонезии приняло решение организовать турнир по рыболовству.

«Для развития туристической отрасли, правительство стало уделять больше внимание таким видам туризма, как дайвинг, рыбалка, серфинг», — заявил глава департамента развития туризма Двисурио Индройоно Соесило.

Сообщается, что министерство по морским делам и рыболовству в настоящее время завершает разработку проекта рыболовного тура или рекреационной рыбалки.

Напомним, индонезийский остров Види, расположенный в провинции Северное Малуку, известен в рыболовном сообществе. Сюда приезжают любители рыбалки со всего мира.

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