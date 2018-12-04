Две трети граждан не знают даты принятия Конституции РФ

Москва, , 10:39 — REGNUM Две трети (66%) жителей России не знают, в каком году была принята Конституция РФ. Смогли правильно назвать дату принятия (в 1993 году) лишь 13% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 9% респондентов, Конституцию РФ приняли в 1911 году, по мнению 5% — в 1992 году. При этом 22% считают, что в год принятия Конституции произошел августовский путч 1991 года. 10% опрошенных утверждают, что в этот год приняли Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Статьи Конституцию РФ чаще всего приходилось изучать в вузе (38%) и в школе (30%). 23% респондентов изучали её по собственной инициативе. 18% не знакомились с основными положениями главного документа страны.

Опрос проведен 27 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, наиболее важными правами, прописанными в Конституции РФ, жители России считают социальные права — это право на охрану здоровья (49%), на образование (45%), на труд (40%) и на социальное обеспечение (38%).

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