В Рязани еще на пяти улицах появились платные парковки

Рязань, , 10:42 — REGNUM В Рязани с 3 декабря начали работать еще пять новых платных парковок. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до 17 декабря они будут работать в тестовом режиме: оператору нужно время, чтобы настроить системы и сервисы по оплате. В этот период нарушителям не будут выписывать штрафы.

Новые парковки заработали на улице Либкнехта, улице Скоморошинской, Садовой, улице Щедрина и Подгорной.

«Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. В течение первых 15 минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров», — напомнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что первая платная парковка в Рязани появилась летом 2016 года. Тогда чиновники сообщали, что это должно улучшить ситуацию с дорожным движением. После в администрации сообщили, эксперимент оказался удачным, а цели были достигнуты. Отметим, что в 2017 году платные парковки принесли бюджету почти 7 млн рублей, большую часть из них в казну перечислили нарушители. Летом 2018 года было принято решение увеличить число платных парковок в городе.

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