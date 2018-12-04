Жителя Ленобласти отдали под суд за интернет-мошенничество

Великий Новгород, , 10:37 — REGNUM В Новгородской области за мошенничество в сети интернет будут судить жителя Ленинградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, жертвами злоумышленника, который ранее уже имел проблемы с законом, стали два человека.

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Установлено, что на объявление молодого человека, размещённого на сайте бесплатных объявлений о продаже сервиза, откликнулся покупатель из Дагестана. В качестве задатка он перечислил мошеннику 35 тыс. рублей. Аналогичным образом в октябре 2017 года злоумышленник под предлогом продажи тепловизора жителю Курской области похитил принадлежащие ему деньги в размере более 60 тыс. рублей.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объёме. Рассматривать уголовное дело будет Боровичский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один интернет-мошенник попал под суд в Новгородской области весной 2018 год. По версии следствия, 51-летний местный житель подыскивал своих жертв во всемирной паутине, размещая на сайтах объявления о продаже автомобилей и требуя предоплаты. На удочку мошенника попались несколько человек (жители Пензы, Московской и Курской областей), ущерб составил 100 тысяч рублей.

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