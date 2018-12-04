В Новосибирске прошла встреча с представителями вузов Франции

Новосибирск, , 10:30 — REGNUM Развитие и углубление контактов между Францией и Сибирью в области высшего образования и вузовской науки обсудили представители французских и российских университетов на конференции в Новосибирске, сообщает 4 декабря пресс-служба Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин).

«Дни международного университетского сотрудничества в Сибири» прошли 26 и 27 ноября. Организатором мероприятия выступил культурный центр Альянс Франсез Новосибирск при поддержке Посольства Франции в России. Участие во встречах приняли представители Сибстрина, Новосибирского государственного университета, французских вузов: Университета Бургундии Франш Контэ, Университета Бордо, Университета Монпелье и ряда других.

Отмечается, что по результатам встречи удалось достигнуть устных договоренностей с рядом французских университетов о дальнейшем взаимном сотрудничестве. Стороны обсудили возможности академической мобильности для студентов на уровне магистратуры и аспирантуры, научно-исследовательской работы, налаживания контактов с европейскими коллегами.

Французская ассоциация «Альянс Франсез» была основана в Париже в 1883 году с целью распространения французского языка по всему миру и содействия диалогу культур. При посольстве Франции в России созданы 13 общественных организаций «Альянс Франсез», одна из которых представлена в Новосибирске.

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